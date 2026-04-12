Zonguldak'ta Sınai Mülkiyet Farkındalığını Artırma Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Zonguldak'ta Sınai Mülkiyet Farkındalığını Artırma Toplantısı Düzenlendi

Zonguldak\'ta Sınai Mülkiyet Farkındalığını Artırma Toplantısı Düzenlendi
12.04.2026 18:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) ev sahipliğinde, sınai mülkiyet alanında farkındalığın artırılması ve kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi amacıyla istişare toplantısı düzenlendi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) ev sahipliğinde, sınai mülkiyet alanında farkındalığın artırılması ve kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi amacıyla istişare toplantısı düzenlendi. 15 Temmuz Şehitler Kampüsündeki Cafe Akademide gerçekleştirilen toplantıda, Mayıs ayı içerisinde düzenlenmesi planlanan "Sınai Mülkiyet Çalıştayı"na ilişkin hazırlıklar ele alındı.

Toplantıya; Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kapağan, BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, BEUN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Servet Karasu, Zonguldak İl Sanayi ve Teknoloji Müdürü Metin Vural, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) Genel Sekreteri Mehmet Çetinkaya, Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Zekai Kamitoğlu, Zonguldak TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yücel Mercimek, Zonguldak Teknopark Genel Müdürü Doç. Dr. Ferdi Kesikoğlu, Devrek TSO, Ereğli TSO, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ve BAKKA yetkilileri ile akademisyenler katılım sağladı.

Gerçekleştirilen toplantıda, BEUN TÜRKPATENT Danışma Birimi Sorumlusu Prof. Dr. Şenay Saraç tarafından sunum gerçekleştirildi. Sınai mülkiyet haklarının korunması, yaygınlaştırılması ve bu alandaki kurumsal kapasitenin artırılmasına yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Katılımcı kurum temsilcileri, Prof. Dr. Saraç çalışma alanları açısından sınai mülkiyetin önemine dikkat çekerek bu alanda yapılacak çalışmaların bölgesel kalkınmaya sağlayacağı katkıyı vurguladı.

Toplantıda ayrıca, Mayıs ayında düzenlenmesi planlanan Sınai Mülkiyet Çalıştayı'nın içeriği, hedef kitlesi ve program akışı üzerine kapsamlı bir planlama yapıldı. Kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve etkin bir organizasyon sürecinin yürütülmesi konusunda görüş birliğine varıldı.

Rektör Özölçer: "Sınai Mülkiyet, Şehirlerin Rekabet Gücünün Artırılmasında Önemli Bir Rol Oynamaktadır"

Toplantının ardından değerlendirmede bulunan BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, şu sözleri ifade etti:

"Sınai mülkiyet, şehirlerin ekonomik kalkınmasının sürdürülebilirliği ve rekabet gücünün artırılması açısından oldukça önemlidir. Zonguldak'ın sahip olduğu akademik bilgi birikimi ile üretim kapasitesinin korunarak yüksek katma değere dönüştürülmesinde sınai mülkiyet mekanizmalarının etkin kullanımı belirleyici rol oynamaktadır. Bu doğrultuda üniversitemiz bünyesinde faaliyet gösteren Sınai Mülkiyet Birimimize özel bir önem atfetmekte; Teknoloji Transfer Ofisimiz (TTO) ve Teknoparkımız aracılığıyla akademisyenlerimiz, öğrencilerimiz ile girişimcilerimizin farkındalığını artırmaya ve yetkinliklerini geliştirmeye yönelik kapsamlı çalışmalar yürütmekteyiz.

Başta patent olmak üzere sınai hak başvurularının nicelik ve nitelik bakımından artırılmasını öncelikli hedeflerimiz arasında görmekteyiz. Bununla birlikte, ilimizdeki tüm paydaş kurumlarla güçlü ve etkin bir koordinasyon içerisinde hareket etmenin, kalıcı ve etkili çıktılar elde edilmesi bakımından kayda değer bir öneme sahip olduğuna inanıyoruz." - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Zonguldak'ta Sınai Mülkiyet Farkındalığını Artırma Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2026 20:13:11. #.0.5#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta Sınai Mülkiyet Farkındalığını Artırma Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.