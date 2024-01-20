Zonguldak'ta sis ve yağmur etkili oldu

ZONGULDAK - Zonguldak'ta hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte şehrin yüksek kesimlerinde sis etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından şehir merkezinde hava sıcaklıkları 7 dereceye kadar düştü. Sıcaklığın düşmesiyle birlikte şehrin yüksek kesimlerinde sis etkili oldu. Şehir merkezinde de sisle birlikte yağış da devam etti.

Sıcaklıkların önümüzdeki günlerde 4 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.