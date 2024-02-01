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Zonguldak'ta Ters Şeritten Gelen Otomobil Başka Araça Çarptı - Son Dakika
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Zonguldak'ta Ters Şeritten Gelen Otomobil Başka Araça Çarptı

Zonguldak\'ta Ters Şeritten Gelen Otomobil Başka Araça Çarptı

Zonguldak'ta hatalı dönüş yapan bir otomobil, ana yolda seyreden başka bir araçla çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

01.02.2024 20:34  Güncelleme: 20:34
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Otomobil ters şeritten gelen başka araca çarptı... O anlar kamerada

İki aracın çarpıştığı kaza saniye saniye güvenlik kamerasında

ZONGULDAK - Zonguldak'ta hatalı dönüş yapan Tofaş marka otomobil, ana yolda seyreden Tofaş araçla çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Zonguldak- Ankara karayolu Çaydeğirmeni mevkisinde yaşandı. K.C. idaresindeki 67 EV 506 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücünün hatalı dönüş yaparak tali yola girmek istediği sırada Murat S. idaresindeki 67 EZ 776 plakalı Tofaş marka araç çarpıştı. Kazada sürücüler ile U.İ. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla Gökçebey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Zonguldak'ta Ters Şeritten Gelen Otomobil Başka Araça Çarptı - Son Dakika
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