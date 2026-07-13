Zonguldak'ta Ticari Araç Denetimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Zonguldak'ta Ticari Araç Denetimi

Zonguldak\'ta Ticari Araç Denetimi
13.07.2026 13:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Defterdarlık, 410 araçta belge ve uygunluk kontrolü yaptı; 87 araca ceza kesildi.

Defterdarlık Denetim Ekipleri, kentin Ankara ve İstanbul istikametindeki güzergahlarında gerçekleştirdiği uygulamada 410 ticari aracı belge düzeni ve uygunluk yönünden inceledi.

Zonguldak Defterdarlığına bağlı Denetim Ekipleri, ilin Ankara ve İstanbul yönündeki ana karayolları üzerinde kapsamlı bir kontrol gerçekleştirdi. Ticari taşıtların belge düzeni ve mevzuata uygunluğuna odaklanan denetimlerde toplam 410 araç durdurularak incelendi.

Yapılan kontroller sonucunda 87 ticari aracın Vergi Usul Kanunu hükümlerine aykırılık taşıdığı tespit edildi. Söz konusu araçlara ilgili kanun maddeleri kapsamında cezai işlem uygulandı. Denetimlerin bölgede kayıt dışı taşımacılık faaliyetlerinin önlenmesi amacıyla belirli aralıklarla sürdürüleceği öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Zonguldak, 3. Sayfa, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Zonguldak'ta Ticari Araç Denetimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir’de 8 gündür aranan genç adamın cansız bedenini balıkçılar buldu İzmir'de 8 gündür aranan genç adamın cansız bedenini balıkçılar buldu
Kavgayı ayırmak isterken canından oldu Kavgayı ayırmak isterken canından oldu
Kiraz yedikten sonra rahatsızlanan kadın da eşinin ardından hayatını kaybetti Kiraz yedikten sonra rahatsızlanan kadın da eşinin ardından hayatını kaybetti
ABD’li senatörün ölümü İran medyasında sevinç dalgası oluşturdu ABD'li senatörün ölümü İran medyasında sevinç dalgası oluşturdu
Suriye’de Esed rejiminin devrilmesinin ardından ilk Halk Meclisi oturumu yapıldı Suriye'de Esed rejiminin devrilmesinin ardından ilk Halk Meclisi oturumu yapıldı
Lemina’nın kardeşi 1. Lig’e transfer oldu Lemina'nın kardeşi 1. Lig'e transfer oldu

13:03
Türkiye az daha savaşa dahil oluyormuş İsrail basınından gündem yaratan iddia
Türkiye az daha savaşa dahil oluyormuş! İsrail basınından gündem yaratan iddia
12:41
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan’dan Demirtaş’a ziyaret
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'dan Demirtaş'a ziyaret
12:28
Haluk Levent kaçmayı planlıyormuş Rotası deşifre oldu
Haluk Levent kaçmayı planlıyormuş! Rotası deşifre oldu
11:55
19 yaşındaki genç, 112 milyon TL değerindeki mirasını çocukluk arkadaşına bıraktı
19 yaşındaki genç, 112 milyon TL değerindeki mirasını çocukluk arkadaşına bıraktı
10:31
Firari bahis baronu Veysel Şahin ile Haluk Levent arasında ortaklık iddiası
Firari bahis baronu Veysel Şahin ile Haluk Levent arasında ortaklık iddiası
10:13
Ahbap soruşturması derinleşiyor: Avukat Ece Güner de gözaltına alındı
Ahbap soruşturması derinleşiyor: Avukat Ece Güner de gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2026 13:19:42. #7.12#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta Ticari Araç Denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.