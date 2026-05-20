Zonguldak'ta Trafik ve İlkyardım Haftası Etkinliği
Zonguldak'ta Trafik ve İlkyardım Haftası Etkinliği

20.05.2026 13:48
Zonguldak'ta minik öğrencilere 112 Acil hizmetleri ve trafik güvenliği hakkında eğitim verildi.

Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri birimi tarafından organize edilen Trafik ve İlkyardım Haftası etkinlikleri kapsamında Merkez Bahçelievler İlkokulunda eğitim gören öğrencilere bir dizi etkinlikler yapıldı.

Düzenlenen etkinlikte İl Sağlık Müdürlüğünde görevli İlkyardım eğitimcilerinden Merve Ocaklı ve Ramazan Hakan Ayan tarafından minik öğrencilere 112 Acil sağlık Hizmetinin amacı, ambulans ekibi, hangi durumlarda 112'nin aranması konularında ve 112 ekibinin olay yerine gelene kadar neler yapılması gerektiği, trafikte ambulansa yol verilirken uygulanan fermuar sistemi gibi konular hakkında geniş kapsamlı olarak teorik ve sonrasında bilgilendirmeler yaptı. Program kapsamında eğitimciler tarafından öğrencilere ambulans içinde tanıtımlar yapıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Eğitim, Sağlık, Yerel, Son Dakika

