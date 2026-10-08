Zonguldak\'ta vefat eden din görevlileri için Ulu Camii\'nde Mevlid-i Şerif okundu

Zonguldak İl Müftülüğü tarafından Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla vefat eden din görevlileri için Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.

Ulu Camii'nde ikindi namazının ardından gerçekleştirilen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programda din görevlileri tarafından Mevlid-i Şerif ve ilahiler okundu.

Programa katılan İl Müftü Yardımcısı Zeynal Abidin Çınar, yaptığı vaazda din görevlilerinin camilerde ve toplumun dini hayatında yürüttükleri hizmetlere değindi.

Çınar, geçmişten bugüne din hizmetine emek veren ve hayatını kaybeden din görevlilerini rahmet ve minnetle andı.

Programın sonunda İl Müftü Yardımcısı Zeynal Abidin Çınar tarafından vefat eden din görevlileri, camilerin yapımına ve yaşatılmasına katkı sunan hayır sahipleri ile geçmişler için dua edildi.