Zonguldak'ta Yatılı Kur'an Kursu Açıldı - Son Dakika
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Zonguldak'ta Yatılı Kur'an Kursu Açıldı

Zonguldak\'ta Yatılı Kur\'an Kursu Açıldı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Zonguldak'taki yatılı Kur'an kursunun açılışında destek çağrısında bulundu.

26.01.2025 22:06
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Zonguldak'ta yatılı Kur'an kursunun açılışını yapan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kur'an kurslarına sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.

Merkez ilçe Tepebaşı Mahallesi'nde hayırseverlerin destekleriyle Zonguldak İl Müftülüğü tarafından 100 öğrencinin yatılı olarak kalabileceği Kur'an kursunun açılışı gerçekleştirildi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yapılan duaların ardından konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Açılışını yapmış olduğumuz Zonguldak Tepebaşı Yatılı Kur'an Kursumuza nice kardeşlerimizin emeği geçti. Hepsinden Allah razı olsun. Kur'an kurslarımıza sahip çıkalım. Hem yapılmasına hem yaşatılmasına sahip çıkalım. Gayret edelim. Dünya fani. Herkes fanidir. Baki olan ancak Allah'tır. Onun için ahirete yürümeden önce Kur'an hizmetine maddi ve manevi katkı sağlayalım. İmkanı olanlar imkanlarıyla, olmayanlar ruhlarıyla katkı sağlasınlar, destek olsunlar, anlatsınlar. Kur'an hizmetini anlatalım. Komşularımıza, akrabalarımıza anlatalım. Hayır sahiplerini teşvik edelim. Hayrı gösteren yapan gibidir. Hayır yapamıyorsak da hayır yapanları teşvik edelim. Hadisi şerif" diye konuştu.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesilerek, Erbaş ve beraberindekiler binayı gezdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Ali Erbaş, zonguldak, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Zonguldak'ta Yatılı Kur'an Kursu Açıldı - Son Dakika

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