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Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, gaziler ve şehit aileleriyle iftarda bir araya geldi.

Zonguldak Valiliği himayesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109. Yıl Dönümü ve Şehitleri Anma Günü münasebetiyle gazi ve şehit ailelerinin onuruna iftar programı düzenlendi. Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu ile eşi Güney Hacıbektaşoğlu, şehit yakınları ve gaziler ile bir araya geldi. Hacıbektaşoğlu, "Bugün, yüreklerimizi hüzünle dolduran, ancak bir o kadar da gururla anılan bir gün olan "18 Mart Şehitlerini Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi"nin 109. Yıldönümü vesilesiyle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu anlamlı günde sizlerle birlikte olmanın memnuniyeti, mutluluğu içindeyim" dedi. - ZONGULDAK