Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, gaziler ve şehit aileleriyle iftarda bir araya geldi.
Zonguldak Valiliği himayesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109. Yıl Dönümü ve Şehitleri Anma Günü münasebetiyle gazi ve şehit ailelerinin onuruna iftar programı düzenlendi. Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu ile eşi Güney Hacıbektaşoğlu, şehit yakınları ve gaziler ile bir araya geldi. Hacıbektaşoğlu, "Bugün, yüreklerimizi hüzünle dolduran, ancak bir o kadar da gururla anılan bir gün olan "18 Mart Şehitlerini Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi"nin 109. Yıldönümü vesilesiyle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu anlamlı günde sizlerle birlikte olmanın memnuniyeti, mutluluğu içindeyim" dedi. - ZONGULDAK
Son Dakika › Yerel › Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, gaziler ve şehit aileleriyle iftarda bir araya geldi - Son Dakika
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahmine göre, Muğla'nın Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde 2 saatlik periyotta kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. Halkın ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, hortum oluşma riski, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması isteniyor.
Kütahya'da 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala, kadın muhtar adayları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel düzenlenen yemekte bir araya geldi. Programda keyifli anlar geçiren kadın muhtar adayları, kadın dayanışması adına önemli mesajlar verdi. Birbirlerine başarılar dileyen adaylar, Kütahya'yı yüceltmek için birlikte hareket etme çağrısı yaptı.