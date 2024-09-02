Zonguldak-Yenice karayolunda feci kaza: Yaralılar hastanede tedavi altında

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Zonguldak-Yenice karayolu üzeri, Hatipler köyü mevkiinde meydana gelen feci kazada yaralanan vatandaşların bir kısmının tedavisi Devrek Devlet Hastanesi'nde devam ediyor.

Belediye Başkan Yardımcısı Özcan Özmekik, kazada yaralanan vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Başhekimi Uzm. Dr. Avni Çelik ile bir araya gelen Başkan Yardımcısı Özmekik hastalar hakkında bilgi aldı. Belediye Başkanı Özcan Ulupınar yaptığı açıklamada; "Kaza ihbarı gelir gelmez itfaiye ekiplerimizi olay yerine sevk ettik. Ekiplerimiz gerekli çalışmaları yerinde gerçekleştirdi. Ne yazık ki kazanın şiddeti ile vefat eden vatandaşlarımız var. Bu elim trafik kazası sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Kazada yaralanan hemşerilerimize de Yüce Allah'tan acil şifalar diliyorum."dedi. - ZONGULDAK