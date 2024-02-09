Zorlu Yol Şartlarında Rahatsızlanan Hamile Kadına Yardım - Son Dakika
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Zorlu Yol Şartlarında Rahatsızlanan Hamile Kadına Yardım

Zorlu Yol Şartlarında Rahatsızlanan Hamile Kadına Yardım

Van'ın Çaldıran ilçesinde doğum sancısı çeken hamile kadın için ekipler, zorlu hava ve ulaşım sorunlarına rağmen 2.5 kilometrelik yolu yürüyerek hastaya ulaştı. Hamile kadın, UMKE görevlilerince taşınarak ambulansa teslim edildi ve Çaldıran Devlet Hastanesine nakledildi.

09.02.2024 23:29  Güncelleme: 23:31
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Rahatsızlanan hamile kadına 2 buçuk kilometre yürüyerek ulaşabildiler

VAN - Van'ın Çaldıran ilçesinde ekipler, zorlu yol şartlarından dolayı kapanan mahallede rahatsızlanan hamile kadını hastaneye ulaştırılması için seferber oldu.

Çaldıran ilçesine bağlı Burçakalan Mahallesinde doğum sancısı çeken hamile kadın için Van Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi ekipleri yönlendirildi. Zorlu hava ve ulaşım sorunlarından dolayı araçlarla belli bir yere giden ekipler, 2.5 kilometrelik yolu ise yaya gitmek zorunda kaldı. Karlı yolun ardından hastaya ulaşan ekipler, burada gerekli kontrollerini sağladı.

Hamile kadın, ilk müdahalenin ardından UMKE görevlilerince taşınarak ulaşımın sağlandığı bölgede, 112 ambulans ekiplerine teslim edildi. Hamile kadın, ardından Çaldıran Devlet Hastanesine nakledildi.

Kaynak: İHA

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