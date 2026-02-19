Zorlu Zirve: Dağcılar Hızır Ayı İçin Tırmandı - Son Dakika
Zorlu Zirve: Dağcılar Hızır Ayı İçin Tırmandı

19.02.2026 09:53
Tunceli'de dağcılar, Hızır Ayı dolayısıyla 2500 metre yüksekliğindeki Düzgün Baba Dağı'na tırmandı.

Caner Aktan

(TUNCELİ) -

Tunceli'de bir grup dağcı, Hızır Ayı dolayısıyla 2 bin 500 metre rakımlı Düzgün Baba Dağı'na tırmandı. Yaklaşık 2 metreyi bulan kar kalınlığına rağmen gerçekleştirilen yürüyüş 3 saat sürdü.

Bölgede etkili olan yoğun kar yağışı ve soğuk hava koşullarına rağmen sabah saatlerinde harekete geçen dağcılar, zorlu parkuru aşarak zirveye ulaştı. Yer yer diz boyunu aşan kar örtüsü nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken grup, zaman zaman mola vererek tırmanışı tamamladı.

Hızır Ayı için zirvede dilek

Halk inancında önemli bir yere sahip olan Hızır Ayı dolayısıyla yapılan tırmanışta, dağcılar zirvede dilek tuttu.

Dağcılardan Hasan Yıldız, "Tırmanış esnasında kar yağmaya başladı, yoğun bir sis oluştu. Düzgün Baba mekanına doğru tırmandık. Sise ve kara rağmen yolumuza devam ettik. Bu bize engel değil, bizim yüreğimizde doğa sevgisi var, insan sevgisi var. Hızır Ayı olduğu için zirvede dilek tuttuk" dedi.

Tırmanışın tamamlanmasının ardından kısa süre zirvede kalan grup, daha sonra inişe geçti. Tırmanış herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan tamamlandı.

Kaynak: ANKA

