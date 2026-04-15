Erzincan'da anız yangını korkuttu
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erzincan'da anız yangını korkuttu

15.04.2026 08:40  Güncelleme: 08:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'da çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Erzincan-Kemah yolu mevkiinde arazide anız yangını çıktığı ihbarı üzerine Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevlerin çevredeki yerleşim alanlarına, ağaçlara ve tarım arazilerine sıçramasını engelledi.

Yangın, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Olay yerinde gerekli soğutma çalışmaları ve güvenlik önlemleri alındı.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatılırken, olay yeri jandarma ekiplerine teslim edildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2026 09:32:00. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.