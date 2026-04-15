Erzincan\'da anız yangını korkuttu

Erzincan'da çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Erzincan-Kemah yolu mevkiinde arazide anız yangını çıktığı ihbarı üzerine Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevlerin çevredeki yerleşim alanlarına, ağaçlara ve tarım arazilerine sıçramasını engelledi.

Yangın, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Olay yerinde gerekli soğutma çalışmaları ve güvenlik önlemleri alındı.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatılırken, olay yeri jandarma ekiplerine teslim edildi. - ERZİNCAN