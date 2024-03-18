1 aylık hamile gelin trafik kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika
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1 aylık hamile gelin trafik kazasında hayatını kaybetti

Adana'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında ağır yaralanan 1 aylık hamile kadın hayatını kaybetti. Cenazesi ailesine teslim edilen kadının 9 ay önce evlendiği ve hamile olduğu öğrenildi. Cenaze, Sarıçam ilçesine bağlı Buruk Mahalle mezarlığında defnedilecek.

18.03.2024 00:15  Güncelleme: 00:18
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1 aylık hamile gelin trafik kazasında hayatını kaybetti

20 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 aylık hamile kadın hayatını kaybetti

ADANA - Adana'da zincirleme trafik kazasında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 1 aylık hamile kadın hayatını kaybetti. Kadının cenazesi ailesine teslim edildi.

Kaza, 15 Mart günü Tarsus-Adana- Gaziantep otoyolunda meydana geldi. Yaklaşık 20 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında Ceyda Güler Erkoç ve yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırılmıştı.

"9 ay önce evlenmişti, 1 aylık hamileydi"

Ağır yaralanan Ceyda Gürler Erkoç, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Erkoç'un 9 ay önce evlendiği ve 1 aylık hamile olduğu öğrenildi. Erkoç'un cenazesi adli tıp kurumunda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

Cenaze Sarıçam ilçesine bağlı Buruk Mahalle mezarlığında defnedilecek.

Kaynak: İHA

Sarıçam, Adana, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 1 aylık hamile gelin trafik kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika

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