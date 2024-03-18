1 aylık hamile gelin trafik kazasında hayatını kaybetti

Tekirdağ'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2'si çocuk 7 kişi yaralandı

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde, Yeniçiftlik Mahallesi ile Çeşmeli Mahallesi arasındaki yolda meydana gelen kazada, S.K. yönetimindeki hafif ticari araç ile A.U. yönetimindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, her iki araçta bulunan 2'si çocuk 7 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.