1 Mayıs İşçi Bayramı\'nda kamyon altında kalan 2 işçi hayatını kaybetti

Ankara'da kontrolden çıkan Ankara Büyükşehir Belediyesine (ABB) ait kamyonetin altında kalan 2 işçi hayatını kaybetti.

Olay, Çankaya ilçesi Şemsettin Günaltay Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, kontrolden çıkan ABB'ye bağlı Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) kamyoneti kontrolden çıkarak yokuş aşağı savrulmaya başladı. Taşeron bir firma çalışına olduğu öğrenilen ve metrelerce sürüklenen kamyonun altında kalan iki işçi hayatını kaybetti.

Olay yerindeki incelemelerin ve hayatını kaybeden işçilerin kimlik belirleme çalışmaları devam ediyor. - ANKARA