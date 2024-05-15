1 Mayıs'ta polise mukavemet gösterilmesine ilişkin detaylar Savcılığın sevk yazısında ortaya çıktı - Son Dakika
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1 Mayıs'ta polise mukavemet gösterilmesine ilişkin detaylar Savcılığın sevk yazısında ortaya çıktı

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde taşkınlık çıkararak polise mukavemet gösterilmesine ilişkin detaylar Savcılığın sevk yazısında ortaya çıktı. Yazıda, bazı şüphelilerin taş, sopa ve damacanalarla polise saldırdığı belirtilirken, 8 polis memurunun da olaylarda yaralandığı aktarıldı.

15.05.2024 10:43
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1 Mayıs'ta polise mukavemet gösterilmesine ilişkin detaylar Savcılığın sevk yazısında ortaya çıktı

İSTANBUL - İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde taşkınlık çıkararak polise mukavemet gösterilmesine ilişkin detaylar Savcılığın sevk yazısında ortaya çıktı. Yazıda, bazı şüphelilerin taş, sopa ve damacanalarla polise saldırdığı belirtilirken, 8 polis memurunun da olaylarda yaralandığı aktarıldı.

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kısıtlama tedbirlerine rağmen taşkınlık çıkaran ve polislere mukavemet gösteren şüpheliler tespit edilerek gözaltına alınmıştı. Soruşturma çerçevesinde emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen şüphelilerden 49'u çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderilirken 28 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Detaylar ortaya çıktı

Konuya ilişkin detaylar Savcılığın Sevk yazısında ortaya çıktı. Yazıda, güvenlik güçlerine taş ve sopalarla saldıran şahısların kimlik bilgilerinin tespit edilmesi için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalarda, olaya dair tüm güvenlik kamera görüntüleri ile basına yansıyan görüntülerin bir arada değerlendirilerek kişilerin tespit edildiği belirtildi.

Taş, sopa ve damacanalarla saldırdıkları kaydedildi

Savcılığın sevk yazısında, şüphelilerin 1 Mayıs'ta Taksim Meydanı'na çıkmak amacıyla Saraçhane'de toplandığı, güvenlik hattı kurulmasına ve Taksim Meydanı'nda gösteri ile yürüyüş yapılmasının yasaklanmasına karar verilmiş olmasına rağmen şüphelilerin gruplar halinde güvenlik güçlerine taş, sopa ve damacanalarla saldırdıkları ve mukavemet gösterdikleri aktarıldı.

8 polis memurunun da yaralandığı belirtildi

Olay sebebiyle 8 polis memurunun yaralandığının belirtildiği sevk yazısında ayrıca, 35 boy kalkanı, 77 görev kalkanı, 1 adet el telsizi, 22 adet kask, 23 adet gaz maskesi, 1 adet ZET tüfeğinin zarar gördüğü aktarıldı.

Kaynak: İHA

İstanbul, 1 Mayıs, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 1 Mayıs'ta polise mukavemet gösterilmesine ilişkin detaylar Savcılığın sevk yazısında ortaya çıktı - Son Dakika

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