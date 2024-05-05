1 Mayıs\'ta taşkınlık yapan 12 şüpheli daha gözaltına alındı

3.Sayfa

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde taşkınlık olaylarına karıştığı tespit edilen 12 şüpheli daha gözaltına alındı.

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kısıtlama tedbirlerine rağmen taşkınlık çıkaran ve taş, sopa, demir çubuklarla polislere mukavemet gösteren 38 şüpheli tespit edilerek gözaltına alınmış, sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

12 şüpheli daha gözaltına alındı

Öte yandan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca devam eden soruşturma çerçevesinde olaylara karıştığı belirlenen 12 şüphelinin kimlikleri tespit edildi. Başsavcılıkça kimlik bilgileri tespit edilen 12 şüpheli daha gözaltına alındı. - İSTANBUL