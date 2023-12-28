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10 kişinin öldüğü feci kazada 7 gözaltı kararı - Son Dakika
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10 kişinin öldüğü feci kazada 7 gözaltı kararı

Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde meydana gelen kazada 10 kişi hayatını kaybetti, 59 kişi yaralandı. Kazaya karışan 7 sürücü hakkında gözaltı kararı verildi. Esenyurt Belediyesi otobüsünün de kazaya karıştığı belirtildi.

10 kişinin öldüğü feci kazada 7 gözaltı kararı
28.12.2023 - 20:30,
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10 kişinin öldüğü feci kazada 7 gözaltı kararı

SAKARYA - Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde 10 kişinin hayatını kaybettiği, 59 kişinin yaralandığı kazada 7 gözaltı kararı verildi. 6 sürücü gözaltına alınırken, diğer sürücünün ise yaralı olduğu ve hastanede tedavi altında olduğu öğrenildi.

Kaza, saat 04.45 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya kesimi Taşkısığı mevkiinde meydana geldi. Yoğun sisin etkili olduğu bölgede aralarında 3 otobüs ve bir tırın da bulunduğu 7 araç zincirleme kazaya karıştı. Meydana gelen zincirleme trafik kazasında 10 kişi hayatını kaybederken 8'i ağır 59 kişi ise yaralandı. Yaralıların hastanedeki müdahaleleri sürerken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olayla ilgili 7 sürücü hakkında gözaltı kararı verildi. 6 kişi gözaltına alınırken, gözaltı kararı verilen sürücülerden birinin hastanede olduğu ve tedavi edildiği bilgisine ulaşıldı.

Kazaya karışan Esenyurt Belediyesi otobüsünün Giresun'dan döndüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA
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