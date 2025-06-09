10 Yaşındaki Otizmli Onurcan Özdemir'in Cenazesi Uğurlandı - Son Dakika
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10 Yaşındaki Otizmli Onurcan Özdemir'in Cenazesi Uğurlandı

09.06.2025 23:18
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Kaybolduktan sonra Fırat Nehri'nde cansız bedeni bulunan 10 yaşındaki otizmli Onurcan Özdemir, Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde baba Mesut Özdemir gözyaşlarına hakim olamadı.

Cansız bedeni Fırat Nehri'nde bulunan otizmli Onurcan Özdemir son yolculuğuna uğurlandı

Baba Mesut Özdemir, helallik alındığı sırada gözyaşına hakim olamadı

GAZİANTEP - Gaziantep'te kaybolduktan sonra Fırat Nehri'nde ölü bulunan 10 yaşındaki otizmli Onurcan Özdemir, Araban ilçesi kırsal Hasanoğlu Mahallesi'ndeki törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Törende helallik alındığı sırada baba Mesut Özdemir gözyaşlarına hakim olamadı.

Gaziantep'in Araban ilçesi kırsal Hasanoğlu Mahallesi'nde ailesiyle birlikte fıstık bahçesindeyken 24 Mayıs 2025 Cumartesi günü kaybolan 10 yaşındaki otizmli Onurcan Özdemir'in cansız bedeni, dün öğle saatlerinde Fırat Nehri'nde bulundu. 10 yaşındaki otizmli Onurcan Özdemir'in cansız bedeni, olay yeri, Araban İlçe Devlet Hastanesi ve Gaziantep Adli Tıp Kurumu'da tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Helallik alındığı sırada baba göz yaşına hakim olamadı

Küçük çocuğun cenazesi, Araban ilçesi kırsal Hasanoğlu Mahallesi'nde düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde helallik alındığı sırada baba Mesut Özdemir göz yaşlarına hakim olamadı.

Cenaze törenine Gaziantep Vali Yardımcısı İlker Eker, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Halil Uğur, Araban Kaymakamı Özgür İşçimen, Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir, il ve ilçe protokolü ile küçük çocuğun ailesi, yakınları, mahalle halkı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 10 Yaşındaki Otizmli Onurcan Özdemir'in Cenazesi Uğurlandı - Son Dakika

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