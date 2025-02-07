10 Yıl Kaçan Firari Yakalandı

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Sahte kimlikle 10 yıl kaçan firari, polisin operasyonuyla yakalandı

AKSARAY - Aksaray'da nitelikli cinsel saldırı, basit yaralama ve tehdit suçlarından 16 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 10 yıl boyunca sahte kimlikle kaçak yaşayan şüpheli, polisin operasyonuyla yakalandı.

Operasyon, Eskişehir'de bir eve yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çeşitli faaliyetler yürüten Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, yaptığı çalışmada 10 yıldır aranan ve nitelikli cinsel saldırı, basit yaralama ile tehdit suçlarından 16 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ç.A.'nın peşine düştü. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şahsın Eskişehir'de olduğunu belirleyen ekipler Eskişehir'e giderek şahsın izini sürdü. Burada yapılan çalışmalarla şahsın adresini belirleyen ekipler operasyon için düğmeye bastı. Şahsın bulunduğu adrese operasyon yapan asayiş ekipleri şahsı saklandığı evde yakaladı. Şüpheli Ç.A.'nın 10 yıl boyunca sahte kimlikle kaçak yaşadığı öğrenilirken, sağlık kontrolünden geçirilen şahıs Aksaray'a getirildi. Burada emniyetteki işlemlerinin ardından Aksaray Adliyesine sevk edilen şüpheli adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.