10 yıldır aranan şüpheli Bursa'da yakayı ele verdi - Son Dakika
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10 yıldır aranan şüpheli Bursa'da yakayı ele verdi

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Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekipleri, 10 yıldır aranan ve 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheliyi Bursa'ya gelince yakaladı. Şehir şehir gezen cezaevi firarisi, eşinin rahatsızlanması üzerine Bursa'ya gelmişti. Ekipler, şüphelinin eşinin evinde olduğunu tespit ederek operasyon düzenledi ve şüpheliyi yakaladı. İşlemleri tamamlanan cezaevi firarisi tutuklandı.

01.09.2024 11:08
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10 yıldır aranan şüpheli Bursa'da yakayı ele verdi

Şehir şehir gezen cezaevi firarisi Bursa'da yakalandı

BURSA - Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekipleri şehir şehir gezen ve 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunup, 10 yıldır aranan şüpheliyi Bursa'ya gelince yakaladı.

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri aranması olan şüphelilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler izini kaybettirmek için şehir şehir gezen, 18 ayrı dosyadan, 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Murat A.'yı yakalamak için takibe aldı. Yaralama, tehdit ve hakaret suçlarından aranan, cezaevi firarisi izini kaybettirmek için şehir şehir gezerken, rahatsızlanan eşi için Bursa'ya geldi. Murat A.'nın eşinin Bursa'da ki hastane kayıtlarından şüphelenen ekipler, firari hükümlünün eşinin yanına gelebileceği üzerine çalışmalarını yoğunlaştırdı. Adım adım takip edilen şüphelinin eşinin evinde kaldığını tespit eden ekipler, savcılık kararıyla operasyon düzenledi. Yapılan baskında Murat A.'yı yakaladıktan sonra işlemleri için emniyete götürdü. İşlemleri tamamlanan cezaevi firarisi sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 10 yıldır aranan şüpheli Bursa'da yakayı ele verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: 10 yıldır aranan şüpheli Bursa'da yakayı ele verdi - Son Dakika
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