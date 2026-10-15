10 yıldır firari FETÖ üyeliğinden aranan M.K., Afyonkarahisar'da yakalandı - Son Dakika
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10 yıldır firari FETÖ üyeliğinden aranan M.K., Afyonkarahisar'da yakalandı

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Afyonkarahisar'da 10 yıldır firari olduğu belirlenen ve FETÖ üyeliğinden aranan M.K., İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla kent merkezinde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Afyonkarahisar'da, FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan ve yaklaşık 10 yıldır firari olduğu belirlenen M.K. isimli şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik ortak çalışma yürüttü. Yapılan çalışmalarda, geçmiş dönemde Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki kolejlerden sorumlu olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen M.K.'nin yaklaşık 10 yıldır firari olduğu belirlendi.

Ekiplerin çalışmaları neticesinde kent merkezinde yakalanarak gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İHA
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