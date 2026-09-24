10 yılı aşkın süredir aranan firari, İstanbul Beylikdüzü\'nde dükkanında yakalandı

Kocaeli'de 10 yılı aşkın süredir firari olarak aranan, dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçunda 8 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, İstanbul'da dükkanında yakalandı. Kelepçe takılmasını istemeyen zanlı polislere, "Esnafım, herkes beni tanır" dedi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, 3 ayrı dolandırıcılık suçundan 5 yıl 5 ay, 2 ayrı resmi belgede sahtecilik suçundan ise 3 yıl 6 ay olmak üzere toplam 8 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 54 bin 500 TL para cezası bulunan B.K.'nin izine ulaşıldı. 22 Haziran 2016'dan bu yana yaklaşık 10 yıl firari olarak aranan B.K., Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince bugün İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde bulunan dükkanında yakalandı. Polis ekiplerinin gözaltı işlemi sırasında B.K.'nin kelepçe takılmasını istemeyerek, "Takmasak olur mu, esnafım, herkes beni tanır" dedi.

Ekipler, şahsa kelepçe takarak işlemlerini gerçekleştirdi. B.K.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.