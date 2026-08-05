15 Temmuz Firarisi Burkay Karatepe'nin İfadesi Ortaya Çıktı - Son Dakika
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15 Temmuz Firarisi Burkay Karatepe'nin İfadesi Ortaya Çıktı

15 Temmuz Firarisi Burkay Karatepe\'nin İfadesi Ortaya Çıktı
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15 Temmuz darbe girişiminde Marmaris'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi timinde yer alan ve 10 yıldır firari olan ihraç pilot Yüzbaşı Burkay Karatepe'nin emniyetteki ifadesi açıklandı. Karatepe, etkin pişmanlık yasasından yararlanmak istediğini belirterek bildiklerini tüm açıklıkla anlatacağını söyledi.

15 Temmuz hain darbe girişiminde Muğla'nın Marmaris ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi timinde yer alan ve 10 yıldır firari olan ihraç pilot Yüzbaşı Burkay Karatepe'nin Emniyetteki ifadesi ortaya çıktı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde 3 gün boyunca ifadesi alınan Burkay Karatepe alınan ilk ifadesinde etkin pişmanlık yasasından yararlanmak istediğini ve bildiklerini tüm açıklıkla cevap vereceğini söyledi.

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz, Politika, 3. Sayfa, Marmaris, Pilot, Terör, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 15 Temmuz Firarisi Burkay Karatepe'nin İfadesi Ortaya Çıktı - Son Dakika

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