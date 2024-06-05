Hatay'ın Erzin 104 yaşında vefat eden Yusuf Karataş, son yolcuğuna uğurlandı.
Erzin ilçesi Gökdere Mahallesi'nde yaşayan 104 yaşındaki Yusuf Karataş, kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. 104 yaşındaki Karataş'ın cenazesi ikindi namazını müteakip Gökdere Mahalle Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından toprağa verildi.
Yaşlı adamın cenaze namazına ailesi ve yakınları katıldı. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › 104 Yaşındaki Yusuf Karataş'ın Son Yolculuğu - Son Dakika
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