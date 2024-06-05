104 Yaşındaki Yusuf Karataş'ın Son Yolculuğu - Son Dakika
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104 Yaşındaki Yusuf Karataş'ın Son Yolculuğu

Hatay'ın Erzin ilçesinde yaşayan 104 yaşındaki Yusuf Karataş, kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Cenazesi ailesi ve yakınları tarafından Gökdere Mahalle Mezarlığı'nda defnedildi.

05.06.2024 10:33
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Hatay'ın Erzin 104 yaşında vefat eden Yusuf Karataş, son yolcuğuna uğurlandı.

Erzin ilçesi Gökdere Mahallesi'nde yaşayan 104 yaşındaki Yusuf Karataş, kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. 104 yaşındaki Karataş'ın cenazesi ikindi namazını müteakip Gökdere Mahalle Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Yaşlı adamın cenaze namazına ailesi ve yakınları katıldı. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 104 Yaşındaki Yusuf Karataş'ın Son Yolculuğu - Son Dakika

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