Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çok sayıda 'Hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 106 yıl 9 ay hapis cezası bulunan T.Ç. isimli kadının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda Kayseri, Antalya ve Amasya'da 6 arama kaydı olduğu belirlenen firari, adresine düzenlenen operasyonda yakalandı.
Gözaltına alınan T.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › 106 yıl 9 ay hapisle aranan kadın hükümlü yakalandı - Son Dakika
