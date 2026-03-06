11 Kaçak Göçmen Niksar\'da Yakalandı

Tokat'ın Niksar ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen yol kontrolünde, Türkiye'de yasal kalış süresi sona eren 11 kaçak göçmen yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Niksar ilçesi Korulu mevkii D-100 karayolu üzerinde jandarma ekipleri, İstanbul-Ağrı seferini yapan 35 PK 113 plakalı yolcu otobüsü durdurdu. Otobüste yapılan kimlik ve belge kontrolünde, İran uyruklu 11 kişinin pasaport sürelerinin dolduğu ve Türkiye'de yasadışı olarak bulundukları tespit edildi. Yakalanan yabancı uyruklu şahıslar hakkında 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamında idari işlem başlatıldı. Kaçaklar İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - TOKAT