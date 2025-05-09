112'ye asılsız ihbarda bulunanlar yandı! Cezası artırıldı - Son Dakika
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112'ye asılsız ihbarda bulunanlar yandı! Cezası artırıldı

112\'ye asılsız ihbarda bulunanlar yandı! Cezası artırıldı

112'yi gereksiz yere arayıp asılsız ihbarda bulunanlara yönelik para cezasını artırmayı öngören kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Buna göre, asılsız ihbarda bulunanlara 15 bin lira para cezası kesilecek.

09.05.2025 00:35
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TBMM Genel Kurulunda görüşülen Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi. Kabul edilen maddelere göre, bakanlıklarda, bakan müşaviri atanabilecek. Bakan müşavirleri doğrudan bakana bağlı çalışacak. Bakan müşavirleri bakanın görev süresiyle sınırlı larak görev yapabilecekler.

BAKANLIKLARDA UZMAN VE UZMAN YARDIMCISI İSTİHDAM EDİLECEK

Bakanlıklar ve diğer kamu ve kuruluşların teşkilatlarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde öngörülmesi kaydıyla kurumun görev alanına giren konularda çalıştırmak üzere uzman ve uzman yardımcısı istihdam edebilecek. Askeri Yüksek idari Mahkemesi'nin askeri hakim sınıfında Başkan, Başsavcı, Daire Başkanı ve üyeleri emekliye ayrılmış olanların sağlık giderleri Danıştay bütçesinden karşılanacak. Savunma Sanayi Başkanı ve Yardımcılarına, Müsteşar ve Müsteşar yardımcılarına ödemelerde vergi ve diğer kesintilere tabi olmayacak.

112'YE ASILSIZ İHBARIN CEZASI ARTIRILDI

Diğer yandan kanun ile 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan asılsız çağrılara ilişkin cezalar artırılıyor. Buna göre, Acil Çağrı Merkezini meşgul etmek amacıyla arayarak görevlilerle konuşan veya ısrarla çağrı bırakan kişiye, il valileri tarafından verilen 250 liralık idari para cezası tutarı bin 500 liraya yükseltilecek. Çağrı Merkezine yapılan ihbarın asılsız olduğunun olay yerine giden ekiplerce tutanakla tespit edilmesi halinde kişiye, valilikler tarafından 15 bin lira idari para cezası verilecek. Bu fiillerin bir yıl içinde tekrarı halinde idari para cezası iki katı olarak uygulanacak.

Kaynak: İHA-DHA

Tbmm Genel Kurulu, Güvenlik, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 112'ye asılsız ihbarda bulunanlar yandı! Cezası artırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • astronot marslı:
    kaza gorunce ozaman ıhbar nasıl etcez ya asılsız degerlendırılırse 3 2 Yanıtla
  • 2147saloh:
    en iyisi kimsenin kimseye karışmaması. 2 0 Yanıtla
  • kenan sar:
    Ne kadar çok 15 150 olmalı. zaten halkın istediği ne zaman oldu ki 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: 112'ye asılsız ihbarda bulunanlar yandı! Cezası artırıldı - Son Dakika
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