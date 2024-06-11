116 Gün Sonra Çıkartılan Kara Toprağa Verildi

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116 gün sonra çıkartılan Kara toprağa verildi116 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Hüseyin Kara memleketi Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı

SİVAS - Erzincan'ın İliç ilçesinde bir madende heyelan sonrası toprak altında kalan ve 116 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Hüseyin Kara memleketi Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı.

13 Şubat'ta Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden sahasında meydana gelen toprak kaymasında 9 işçi tonlarca toprak altında kalarak kaybolmuştu. Uzun bir aradan sonra toprak altında kalan tüm işçilerin cansız bedenine ulaşıldı. Cansız bedenine 116 gün sonra ulaşılan Sivaslı Hüseyin Kara için memleketi Sivas'ın Gürün ilçesi Tepecik köyünde cenaze namazı düzenledi. Kara kılınan cenaze namazının arından köy mezarlığında toprağa verildi.