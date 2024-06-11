116 Gün Sonra Çıkartılan Kara Toprağa Verildi - Son Dakika
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116 Gün Sonra Çıkartılan Kara Toprağa Verildi

Erzincan'ın İliç ilçesinde bir madende meydana gelen heyelan sonucu toprak altında kalan ve 116 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Hüseyin Kara, memleketi Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı. İliç ilçesindeki maden sahasında meydana gelen toprak kaymasında kaybolan 9 işçinin cansız bedenine ulaşılmasıyla birlikte, Sivaslı Hüseyin Kara'nın cenaze namazı Gürün ilçesi Tepecik köyünde kılındı ve ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

11.06.2024 15:08
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116 gün sonra çıkartılan Kara toprağa verildi116 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Hüseyin Kara memleketi Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı
SİVAS - Erzincan'ın İliç ilçesinde bir madende heyelan sonrası toprak altında kalan ve 116 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Hüseyin Kara memleketi Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı.
13 Şubat'ta Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden sahasında meydana gelen toprak kaymasında 9 işçi tonlarca toprak altında kalarak kaybolmuştu. Uzun bir aradan sonra toprak altında kalan tüm işçilerin cansız bedenine ulaşıldı. Cansız bedenine 116 gün sonra ulaşılan Sivaslı Hüseyin Kara için memleketi Sivas'ın Gürün ilçesi Tepecik köyünde cenaze namazı düzenledi. Kara kılınan cenaze namazının arından köy mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 116 Gün Sonra Çıkartılan Kara Toprağa Verildi - Son Dakika

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