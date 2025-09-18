Tokat'ta hakkında 117 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, Tokat JASAT ekiplerinin titiz takibi sonucu yakalanarak adli makamlara teslim edildi.
Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza attı. Hakkında 38 farklı suç dosyasından toplam 117 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.E.Ç., jandarma dedektifleri JASAT'ın yürüttüğü fiziki ve teknik takip sonucu saklandığı yerde yakalandı. Firari hükümlü, karakoldaki işlemlerinin ardından adli makamlara teslim edildi. - TOKAT
Son Dakika › 3.Sayfa › 117 Yıl Hapis Cezalı Şahıs Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?