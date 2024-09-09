İçişleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen GÜRZ-13 operasyonu kapsamında, 12 ilde Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) operasyonları düzenlendi. Yapılan çalışmalar sonucunda 33 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonların amacı, terörle mücadeleyi güçlendirmek ve güvenliği sağlamak olarak belirlendi. Yetkililer, operasyonların devam edeceğini açıkladı.
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9.09.2024 15:57:01. #1.12#
SON DAKİKA: GÜRZ-13 Operasyonu: 33 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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