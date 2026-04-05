Gölette boğulan çocuk gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Çamlıbel köyü yakınlarında bulunan gölette boğularak hayatını kaybeden 12 yaşındaki Emircan, Gümeli beldesinde dualarla toprağa verildi.

Edinilen bilgilere göre, dün yaşanan olayda bir arazi içerisinde oluşan göletin çevresinde oyun oynayan Emircan, dengesini kaybederek suya düştü. Çocuk, 1 saatlik aramanın ardından bulunarak hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Acı haber, ailesi ve mahalle sakinlerini yasa boğarken, vatandaşlar gölet çevresinde herhangi bir güvenlik önlemi bulunmamasına tepki gösterdi. Bölge halkı, benzer olayların yaşanmaması için önlem alınması çağrısında bulundu.

Emircan'ın cenazesi, Gümeli beldesi Çamlıçukur Mahallesi Cem Evi'nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze törenine AK Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt, Alaplı Kaymakamı Selçuk Köksal, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Gümeli Belediye Başkanı Aytaç Tosun, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ZONGULDAK