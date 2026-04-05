Gölette boğulan çocuk gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gölette boğulan çocuk gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

05.04.2026 15:34  Güncelleme: 15:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde oyun oynarken gölete düşen 12 yaşındaki Emircan, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Cenazesi dün dualarla toprağa verilirken, bölgede güvenlik önlemleri alınmaması nedeniyle tepkiler yükseldi.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Çamlıbel köyü yakınlarında bulunan gölette boğularak hayatını kaybeden 12 yaşındaki Emircan, Gümeli beldesinde dualarla toprağa verildi.

Edinilen bilgilere göre, dün yaşanan olayda bir arazi içerisinde oluşan göletin çevresinde oyun oynayan Emircan, dengesini kaybederek suya düştü. Çocuk, 1 saatlik aramanın ardından bulunarak hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Acı haber, ailesi ve mahalle sakinlerini yasa boğarken, vatandaşlar gölet çevresinde herhangi bir güvenlik önlemi bulunmamasına tepki gösterdi. Bölge halkı, benzer olayların yaşanmaması için önlem alınması çağrısında bulundu.

Emircan'ın cenazesi, Gümeli beldesi Çamlıçukur Mahallesi Cem Evi'nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze törenine AK Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt, Alaplı Kaymakamı Selçuk Köksal, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Gümeli Belediye Başkanı Aytaç Tosun, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Zonguldak, 3. Sayfa, Güvenlik, Alaplı, Çocuk, Kaza, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 05:00:58. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.