12 Yaşındaki Emirhan Son Yolculuğuna Uğurlandı

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12 yaşında hayatını kaybeden Emirhan Karahan son yolculuğuna uğurlandı

UŞAK - Uşak'ta babasının aracına kimliği belirsiz kişi veya kişilerce açılan ateş sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayan 12 yaşındaki çocuk son yolculuğuna uğurlandı. Olaya ilişkin gözaltı sayısının da 7'ye çıktığı öğrenildi.

Olay, dün gece saatlerinde merkeze bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Dördüncü Çevre Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, baba E. Karahan idaresindeki hafif ticari araca kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tabancayla ateş açıldı. Açılan ateş sonucu araçta yolcu konumunda bulunan sürücü E. Karahan'ın oğlu Emirhan Karahan (12), ağır yaralandı. Evladının yaralandığını fark eden baba E. Karahan, aracıyla çocuğunu Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. 12 yaşındaki Emirhan Karahan, burada doktorların tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Otopsi işlemlerinin ardından cenazesi ailesine teslim edilen Emirhan Karahan bugün öğle namazına müteakip Işık Çakır Sultan Cemevi'nde kılınan cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından Emirhan Karahan'ın cenazesi Çevreköy Mezarlığına toprağa verildi. Emirhan Karahan'ın cenaze töreninde anne ve babasının gözyaşlarına hakim olamazken, feryatları yürekleri dağladı.

Öte yandan, Uşak Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü cinayet Büro Amirliği ekipleri olaya ilişkin devam eden soruşturmayı genişletti. Olayın ardından 2 olan gözaltı sayısı 7'ye çıktığı öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.