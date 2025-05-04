12 Yaşındaki Gökhan Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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12 Yaşındaki Gökhan Son Yolculuğuna Uğurlandı

Mersin'de bisiklete çarpan otomobilde hayatını kaybeden Gökhan Orman, cenaze töreniyle defnedildi.

04.05.2025 17:37
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Kazada hayatını kaybeden 12 yaşındaki Gökhan son yolculuğuna uğurlandı

MERSİN - Mersin'in Bozyazı ilçesinde otomobilin bisiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden 12 yaşındaki Gökhan Orman, son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, önceki gün Mersin- Antalya D-400 karayolu üzerinde Bozyazı ilçesi Tekmen Mahallesi hal bölgesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre,F.A. idaresindeki 41 B 1245 plakalı otomobil, bisikletle giden 12 yaşındaki Gökhan Orman'a çarptı. Kazada çocuk ağır yaralanırken çevredekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaralı çocuk önce Bozyazı'ya ardından da Anamur Devlet Hastanesine sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan çocuk daha sonra sevk edildiği Mersin'deki hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İbrahim ve Hanife çiftinin iki çocuğundan biri olan Gökhan Orman'ın Tekmen Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi. Küçük Gökhan için Tekmen Doğancılar Mahallesi Emişli Mezarlığında cenaze töreni düzenlendi. Namaza küçük Gökhan'ın ailesinin yanı sıra, sınıf arkadaşları, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazı sonrası Gökhan'ın naaşı gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Gökhan Orman, Otomobil, 3-sayfa, Bozyazı, Mersin, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 12 Yaşındaki Gökhan Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

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