Kahramanmaraş hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmalar sonucunda hırsızlık suçundan hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.M.A. isimli hükümlüyü yakaladı. İşlemleri tamamlanan hükümlü, ceza infaz kurumuna teslim edildi. - KAHRAMANMARAŞ
Son Dakika › 3. Sayfa › 12 Yıl Hapis Cezası Olan Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?