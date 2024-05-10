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13 gündür aranıyordu, cansız bedeni bulundu

İZMİR - İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 25 Nisan günü lastik bottan düşen ve 13 gündür kayıp olarak aranan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Talihsiz çocuğun cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, 25 Nisan saat 05.00'te, Karaburun ilçesi açıklarında içerisinde bir grup düzensiz göçmen bulunan lastik botun yardım talebinde bulunduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik unsurları tarafından lastik bot içerisindeki 15 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan düzensiz göçmenlerden alınan ilk bilgiler doğrultusunda 4 düzensiz göçmenin denize düştüğü bilgisinin alınırken, bunun üzerine olay mahalline 1 Sahil Güvenlik Helikopteri ve 2 Sahil Güvenlik Botu daha sevk edilerek arama kurtarma faaliyetleri başlatıldı. Çalışmalar sonucu 2 düzensiz göçmen ve 1 çocuk daha deniz yüzeyinde tespit edilerek kurtarıldı.

Kayıp çocuğun cansız bedeni 13 gün sonra bulundu

Yürütülen çalışmalar bölgede titizlikle sürdürülürken, kayıp olan 1 çocuğun da cansız bedeni, 8 Mayıs tarihinde ekipler tarafından bulundu. 13 gün sonra bulunan talihsiz çocuğun cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.