13 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü! Komşusunun motosikletini izinsiz alınca canından oldu

04.10.2025 20:32
04.10.2025 20:32
Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde 13 yaşındaki Mehmet Alakel, izinsiz aldığı komşusunun motosikletiyle gezerken duvara çarparak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde Mehmet Alakel (13), komşusuna ait motosikleti izinsiz alıp gezerken duvara çarpıp hayatını kaybetti.

Kaza, ilçeye bağlı Yukarıkarderesi köyünde meydana geldi. İddiaya göre, 13 yaşındaki Mehmet Alakel komşusunun bahçesinde park halinde bulunan motosikleti izinsiz alarak dolaşmaya çıktı.

13 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Bir süre motosikletle ilerleyen çocuk, direksiyon kontrolünü yitirip duvara çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. S

ağlık ekiplerince yapılan kontrolde Mehmet Alakel'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Çocuğun cansız bedeni kaza yerindeki incelemenin ardından otopsi için morga kaldırılırken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, 3-sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

