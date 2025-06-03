14 yaşındaki çocuğu taciz eden şüpheli böyle yakalandı - Son Dakika
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14 yaşındaki çocuğu taciz eden şüpheli böyle yakalandı

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14 yaşındaki çocuğu taciz eden şüpheli böyle yakalandı
03.06.2025 08:13
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14 yaşındaki çocuğu taciz eden şüpheli böyle yakalandı
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İstanbul'da 14 yaşındaki bir çocuğu taciz ettiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli hakkında "çocuğun cinsel istismarı" suçundan yürütülen soruşturma işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir uygulama üzerinden yapılan taciz içerikli yazışmaların sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, söz konusu yazışmaların H.Ş'ye (14) ait olduğu tespit edildi.

"TEHDİT VE ŞANTAJLARDA BULUNDU"

Polis ekiplerinin görüştüğü H.Ş, "2-3 hafta önce bir oyun uygulaması üzerinden ismini C. olarak söyleyen kişiyle tanıştığını, cep telefonu üzerinden konuşmaya başladıklarını, bu kişinin sonraki süreçte görüşmek istememesine rağmen kendisini rahatsız ettiğini, tehdit ve şantajlarda bulunduğunu" beyan etti.

AVCILAR'DA GÖZALTINA ALINDI

Bunun üzerine harekete geçen polis, kimliği tespit edilen A.D'yi (22) Avcılar'da gözaltına aldı. Şüpheli hakkında "çocuğun cinsel istismarı" suçundan yürütülen soruşturma işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA

Teknoloji, İstanbul, Güvenlik, 3-sayfa, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 14 yaşındaki çocuğu taciz eden şüpheli böyle yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Ayhan Murat:
    tek çare şeriat 38 17 Yanıtla
  • Aydin Yildiz:
    Adamı devam eden bir soruşturma sürecinde serbest bırakırsanız olacağı budur. Hiç şaşırmadık 35 suç kaydı olan ve polis öldürenlerden hiç bir farkı yok. 45 2 Yanıtla
  • Halis demir:
    ŞERİAT 23 10 Yanıtla
  • Alper Elma:
    işkence gelmeli yat çık bu iş olmuyo sonra her şeye devam ediyorlar r,cezalar caydırıcı değil karakola giren 2 saat sonra dışarı çıkıyor 24 1 Yanıtla
  • Erol:
    Olayın şeriatla hiç alakası yok.şeriatı getirsen dahi bu anlayışla uygulamak mümkün değil.adam akıllı kanun yaparsın ve bu kanunları uygulayacak ve uygulatacak yöneticileri seçersin.şimsi durum kötü çünkü balık baştan kokar 13 2 Yanıtla
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