15 Dakikada 'Tarihi' Soygun Kamerada - Son Dakika
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15 Dakikada 'Tarihi' Soygun Kamerada

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Şanlıurfa'da gündüz vakti tarihi konağa giren hırsızlar, 15 dakika içerisinde birçok değerli eşyayı çalıp ortadan kayboldu. Güvenlik kamerasına yakalanan hırsızların rahatlığı bu kadarı da pes dedirtti. Eskiden gece önlem alınırken, şimdi gündüz vakti de hırsızlık olayları yaşanıyor.

01.06.2024 15:10
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15 dakikada 'tarihi' soygun kamerada

Gündüz vakti 15 dakikada tarihi konağı soydular

Hırsızların rahat tavırları pes dedirtti

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da gündüz vakti tarihi konağa giren hırsızlar, 15 dakika içerisinde bir çok değerli eşyayı çalıp ortadan kayboldu. Güvenlik kamerasına yakalanan hırsızların rahatlığı bu kadarı da pes dedirtti.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Vali Fuat Caddesi üzerinde yaşandı. Butik Otel olarak kullanılan 700 yıllık tarihi konak, gündüz vakti soyuldu. Elini kolonu sallayarak konağa giren hırsızlar, içerdeki tarihi eserleri çaldı. Güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülerde hırsızların rahat tavırları, pes dedirtti. Tarihi eşyaları çarşafa sarıp götürün hırsızların yakalaması için çalışma başlatıldı.

"Eskiden gece önlem alırdık, şimdi gündüz alıyoruz"

Eskiden gece vakti hırsızlara karşı önlem aldıklarını ama son bir yıldır gündüz vakti de hırsızlık olaylarının yaşandığını söyleyen konağın sahibi Yılmaz Ramat, " Yaklaşık bir yıldır hırsızlar nedeniyle gündüz tadımız tuzumuz kalmadı artık. Daha önce de yaygındı ama son bir yıl içerisinde daha da yaygın olmaya başladı. Eskiden hırsızlara karşı gece tedbir alırdık ama şimdi gündüz de almaya başladık. Adam elini kolunu sallayarak bıçakla içeri geliyor, sağı solu dolaşıyor. Gündüzden bir personele denk gelse bıçağı saplayıp gidecek, kendi kesemizden gideceğiz. Adam gelip tarihi, değerli eşyalarımı alıp gidiyor. Bir markete gidiyorum, bakıyorum ki adam arkamdan bütün malzemeleri alıp gitmiş. Bende 15 dakika içerisinde 35 bin liralık tarihi, değerli eşyalarımı alıp gitmiş. Konak da büyük olduğu için saklana saklana çalıp gidiyor, o kadar ki tecrübeli. Bir de gündüz geliyor. Normalde biz eskiden gece tedbir alırdım ama şimdi gündüz alıyoruz" diye konuştu.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, hırsızlığı gerçekleştiren şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 15 Dakikada 'Tarihi' Soygun Kamerada - Son Dakika

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