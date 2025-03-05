Karda mahsur kalan adam askeri helikopterle kurtarıldı

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Bankacılık devi, bir çok çalışanını işten çıkaracak

Erzurum'un Çat ilçesi Işkınlı Mahallesi'ne bağlı Hırhal Mezrası'nda ikamet eden 60 yaşındaki R.B. isimli vatandaştan15 gündür haber alınamadığına dair 05 Mart 2025 tarihinde gelen ihbar üzerine Erzurum İl Jandarma Komutanlığı tarafından araştırma başlattı.

İKAMET ETTİĞİ EVDE MAHSUR KALDI

Yapılan incelemeler neticesinde, vatandaşın Hırhal Mezrası'nda yalnız olduğu, yoğun kar yağışı nedeniyle mezra yolunun kapandığı ve bu nedenle ikamet ettiği evde mahsur kaldığı değerlendirildi.

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI'NA AİT HELİKOPTER İLE TAHLİYE EDİLDİ

Kritik hava ve yol şartları göz önünde bulundurularak, Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD koordinesinde hava destekli kurtarma operasyonu planlandı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait helikopter ile 05 Mart 2025 günü saat 12.46 sıralarında gerçekleştirilen başarılı kurtarma operasyonu sonucunda vatandaş sağ olarak bulunduğu yerden tahliye etti.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

İlk sağlık kontrollerinin ardından, R.B. isimli vatandaş Erzurum Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.