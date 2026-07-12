CHP'li üyeler 'tiyatro' sözü nedeniyle serbest - Son Dakika
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CHP'li üyeler 'tiyatro' sözü nedeniyle serbest

12.07.2026 09:48
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Bahçelievler Belediye Meclisi'nde 15 Temmuz için 'tiyatro' dedikleri iddia edilen CHP'li iki üye hakkında resen soruşturma başlatıldı. Şüpheliler, savcılık ifadelerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Bahçelievler Belediye Meclisi'nde 15 Temmuz darbe girişimi ve şehitlere yönelik "tiyatro" ifadesini kullandıkları iddia edilen CHP'li iki meclis üyesi hakkında resen soruşturma başlatılmıştı. Şüpheliler, savcılık ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece serbest bırakıldı.

Bahçelievler Belediye Meclisi'nde 15 Temmuz şehitlerine ve darbe girişimine yönelik "tiyatro" ifadesi kullandığı iddia edilen ve haklarında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan resen soruşturma başlatılan CHP'li Meclis 1. Başkan Vekili Nazife Aktaş ile Meclis Üyesi Gencay Özkan, savcılık ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yerel Haberler, Bahçelievler, 15 Temmuz, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa CHP'li üyeler 'tiyatro' sözü nedeniyle serbest - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP'li üyeler 'tiyatro' sözü nedeniyle serbest - Son Dakika
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