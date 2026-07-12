CHP'li üyeler 'tiyatro' sözü nedeniyle serbest

Bahçelievler Belediye Meclisi'nde 15 Temmuz darbe girişimi ve şehitlere yönelik "tiyatro" ifadesini kullandıkları iddia edilen CHP'li iki meclis üyesi hakkında resen soruşturma başlatılmıştı. Şüpheliler, savcılık ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece serbest bırakıldı.

Bahçelievler Belediye Meclisi'nde 15 Temmuz şehitlerine ve darbe girişimine yönelik "tiyatro" ifadesi kullandığı iddia edilen ve haklarında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan resen soruşturma başlatılan CHP'li Meclis 1. Başkan Vekili Nazife Aktaş ile Meclis Üyesi Gencay Özkan, savcılık ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL