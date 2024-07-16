15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Bursa'da şehitler için dualar okundu - Son Dakika
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Bursa'da şehitler için dualar okundu

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Bursa'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı düzenlendi. Programda, şehitler için dualar okundu. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, AK Parti Milletvekilleri ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de katıldığı programda, 15 Temmuz özel şiirleri ve Kuran-ı Kerim okundu.

16.07.2024 08:23  Güncelleme: 08:29
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı çerçevesinde şehitler için dualar okundu

BURSA - Bursa'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi. Milli Birlik Günü'nün 8. yılında Demokrasi Meydanı'nda başlayan programda şehitler için dualar okundu, Anma programına Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, AK Parti Milletvekilleri ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile çok sayıda vatandaş katıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 8. yıl dönümünde Bursa'nın Osmangazi ilçesinde şehitleri anma programı düzenlendi. Etkinlik çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan videoların gösteriminin yapılmasının ardından 15 Temmuz özel şiirleri ve İlçe Müftülüğünce Kuran-ı Kerim ve ilahiler okundu. 00.13'de Türkiye genelinde olduğu gibi sela okunması sonrası şehitler için dua edildikten sonra program sona erdi. Programa Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Ak Parti Milletvekilleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü\'nde Bursa\'da şehitler için dualar okundu
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Bursa'da şehitler için dualar okundu - Son Dakika


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