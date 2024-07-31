15 Temmuz Derneği Başkanı: Kürtçenin terör örgütü propagandasına alet edilmesine karşıyız

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15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, "Biz Kürtçenin ve Kürtlerin terör örgütü propagandasına alet edilmesine, PKK marşının söylenmesine, 40 bin kişinin katili terörist başı Öcalan'a övgüler düzülmesine karşıyız. Bunun için mücadele veriyoruz" dedi.

Sosyal medya hesaplarında terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atılmasına ilişkin 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Başkanı Abbas Gündüz yazılı açıklama yaptı.

Gündüz, "Son günlerde ilginç bir şekilde PKK terör örgütünün sevicileri ve destekçileri bir araya gelerek, halay çekerek bebek katili terörist başı Abdullah Öcalan'ı öven sloganlar ve şarkılar söylemeye başladılar. Durum terör ver terörizm olunca kahraman güvenlik birimlerimiz Türkiye'nin birçok illerinde terörist başını öven sözler eşiğinde halay çeken kişileri gözaltına aldı. DEM Parti hemen kolları sıvadı ve Kürtçe yasaklanıyor, halay yasaklanıyor diye yaygara koparmaya başladı. 85 milyonun yaşadığı güzel Türkiye'mde; Kürtçe, Zazaca, Türkçe veya başka bir dilde halay çekmek yasa dışı değildir. Ancak yasa dışı sloganlar atılıyorsa, hukuki çerçevede müdahale gerektiren durumlar varsa, gerekli müdahaleler yapılmalıdır" dedi.

"Son günlerde, sabah akşam durmadan 'halay çektikleri için tutuklandılar' açıklamaları kara bir propagandadan başka bir şey değildir" diye belirten Gündüz, açıklamanın devamında, "Bu açıkça Kürtçenin istismar edilmesidir. Büyük bir yalandır. Bugün Türkiye'mizde Kürtçe hiç olmadığı kadar serbesttir. Kürtçenin terör propagandasına alet edilmesi olayı, özellikle siyasetçiler tarafından kınanması gerekirken, maalesef bazı siyasetçiler, siyasetin de alanını daraltan bu büyük istismara Kürtçe dili üzerinden destek olmaktadırlar. Diğer Doğu ve Güneydoğu AK Parti Milletvekillerimizi de parlamentoda suiistimalcilere cevap vermelerini biz şehit ve gazi aileleri olarak bekliyoruz" ifadelerine yer verdi. - DİYARBAKIR