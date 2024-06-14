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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şüpheli araç paniği

İSTANBUL - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şüpheli bir araç nedeniyle trafik çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada ise, köprüde meydana gelen olayın bireysel olduğunun değerlendirildiği, emniyetin köprü trafiğini durdurduğu ifade edildi.

Edinilen bilgiye göre, saat 22.45 sıralarında şüpheli bir araç 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde durdu. Şüpheli araç nedeniyle İstanbul Emniyeti alarma geçti. Aracın üzerinde "SMA" yazarken, trafik çift yönlü olarak durduruldu. Trafikte kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Olay yerinde polis ekipleri sevk edilirken, İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Köprüde meydana gelen olayın bireysel bir eylem olduğunu değerlendiriyoruz. Emniyetiniz tedbir amaçlı köprü trafiğini durdurdu" ifadelerine yer verildi. Trafik akışı bir süre sonra Anadolu'dan Avrupa yönüne doğru açılırken, köprünün hala tek yönlü olarak trafiğe kapalı olduğu öğrenildi.