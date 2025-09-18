15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü 'SMA' yazılı araçla trafiğe kapatmıştı: 10 ay hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü 'SMA' yazılı araçla trafiğe kapatmıştı: 10 ay hapis cezasına çarptırıldı

18.09.2025 09:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bomba süsü verilmiş düzenekle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü, üzerinde 'SMA' yazılı araçla trafiğe kapatan sanık 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bomba süsü verilmiş düzenekle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü, üzerinde 'SMA' yazılı araçla trafiğe kapatan sanık 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul'da 14 Haziran 2024'de Resul Can Çatı isimli şahıs, bomba süsü verilmiş düzenekle birlikte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü, üzerinde 'SMA' yazısı bulunan bir araçla trafiğe kapatmıştı. Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılarak sanık Çatı hakkında iddianame hazırlanmıştı.

Halk arasında endişe, korku ve panik oluşturduğu belirtildi

Hazırlanan iddianamede Çatı'nın kara yolu ulaşımının güven içinde akışını bozduğu, başka insanların hayatı ve sağlığı açısından tehlikeye neden olduğu, ayrıca halk arasında endişe, korku ve panik oluşturarak 'tehdit' eylemini gerçekleştirdiği belirtilmişti. İddianamenin kabul edilmesinin ardından İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nce yapılan yargılama karara bağlandı.

SMA hastası çocukların durumuna üzüldüğünden böyle bir eylem gerçekleştirdiğini söyledi

Mahkemede savunma yapan sanık Çatı, daha önce medyada SMA hastası çocukların durumunu gördüğünden dolayı bu duruma üzüldüğünü belirterek, "Dikkat çekmek için böyle bir eylem gerçekleştirdim. Sonuçlarının böyle olacağını bilemedim. Son derece pişmanım, kastım trafik güvenliğini tehlikeye sokmak değildi. Daha önce psikiyatri servisinde tedavi gördüm, atılı suçlamayı kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

10 ay hapis cezasına çarptırıldı

Kararını açıklayan mahkeme ise sanık Resul Can Çatı'yı 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, istanbul, 3-sayfa, trafik, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü 'SMA' yazılı araçla trafiğe kapatmıştı: 10 ay hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika

Tam 14 metre uzunluğunda 4 yıl boyunca toprak altında kaldı, şimdi yeniden çıkarılacak Tam 14 metre uzunluğunda! 4 yıl boyunca toprak altında kaldı, şimdi yeniden çıkarılacak
Henüz 1 aylık evliydi Evde tamir yaparken cebine attığı bıçak canına mal oldu Henüz 1 aylık evliydi! Evde tamir yaparken cebine attığı bıçak canına mal oldu
Dev gemi Bodrum’a demir attı, yüzlerce turist sel oldu ilçeye aktı Dev gemi Bodrum'a demir attı, yüzlerce turist sel oldu ilçeye aktı
Avrupa’dan Netanyahu’nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor Avrupa'dan Netanyahu'nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor
Bu belirtilere dikkat İçme suyundan bulaşıyor, yavaş yavaş beyni yiyor Bu belirtilere dikkat! İçme suyundan bulaşıyor, yavaş yavaş beyni yiyor
Mirastan pay almak için babasının aracına bomba koydu Mirastan pay almak için babasının aracına bomba koydu

15:07
Kız yurdundaki skandal büyüyor: Öğrencilerden biri, işçinin gönderdiği mesajı paylaştı
Kız yurdundaki skandal büyüyor: Öğrencilerden biri, işçinin gönderdiği mesajı paylaştı
15:03
Türk futbolu fokut fokur kaynıyor TFF’den Fenerbahçe’nin “Hesap zamanı“ sözlerine jet yanıt
Türk futbolu fokut fokur kaynıyor! TFF'den Fenerbahçe'nin "Hesap zamanı" sözlerine jet yanıt
14:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu’yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
14:10
İslam NATO’su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke
İslam NATO'su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke
14:09
Komisyonda gerginlik DEM Parti salonu terk etti
Komisyonda gerginlik! DEM Parti salonu terk etti
13:28
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2025 15:15:14. #7.11#
SON DAKİKA: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü 'SMA' yazılı araçla trafiğe kapatmıştı: 10 ay hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.