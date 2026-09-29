15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde ilginç görüntü: Aracın kaputuna oturdu, önündeki arabayı ayağıyla itti - Son Dakika
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde ilginç görüntü: Aracın kaputuna oturdu, önündeki arabayı ayağıyla itti

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde bir vatandaş seyir halinde ilerleyen bir aracın kaputuna oturarak önündeki arabayı ayaklarıyla itmeye çalıştı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde seyir halindeki bir aracın kaputuna oturarak öndeki otomobili ayaklarıyla itmeye çalışan şahıs trafiği tehlikeye attı. 

Olay, akşam saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde yaşandı. Trafiğin aktığı esnada bir aracın kaputuna çıkan vatandaş, akıllara durgunluk veren bir eyleme imza attı. Şahıs, tehlikeye aldırış etmeden hareket halindeki aracın kaputu üzerinde oturarak ayaklarıyla hemen önlerindeki aracı itmeye çalıştı.

ARAÇLARIN YANINDA KOŞAN ŞAHIS DİKKAT ÇEKTİ

Trafik akışının devam ettiği dakikalarda yaşanan bu tehlikeli yolculuk sırasında, araçların hemen yanında koşan bir başka şahsın daha olması dikkatlerden kaçmadı. Trafik güvenliğini hiçe sayan o anlar, aynı güzergahta seyreden başka bir vatandaş tarafından anbean kaydedildi. Ortaya çıkan görüntüler, trafik kurallarını açıkça ihlal eden ve hem kendi canını hem de diğer sürücülerin hayatını riske atan eylem nedeniyle büyük tepkiye neden oldu.

Kaynak: İHA
Güvenlik3. SayfaSon Dakika

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SON DAKİKA: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde ilginç görüntü: Aracın kaputuna oturdu, önündeki arabayı ayağıyla itti - Son Dakika
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