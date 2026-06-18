15 Yaşındaki Motosiklet Sürücüsüne Dev Ceza

Adıyaman'da 15 yaşındaki motosiklet sürücüsüne 130 bin TL ceza kesilirken aynı sürücüye geçen hafta da 91 bin TL ceza kesilmişti.

Edinilen bilgilere göre, 15 yaşında olduğu öğrenilen Y.M., motosiklet kullandığı sırada Filistin Caddesi üzerinde polis ekiplerince durduruldu. Durdurulan motosikletin plakasız olması, sürücünün ehliyetsiz, kasksız olması, egzozun abartılı ses yapması, şasi numarasının kazınmış olmasından dolayı yaklaşık 130 bin TL para cezası kesildi. Motosiklet trafikten men edilerek otoparka çekilirken motosiklet sürücüsü Y.M.'ye geçen hafta da 91 bin TL para cezasının kesildiği öğrenildi. - ADIYAMAN