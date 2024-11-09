İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Sosyal medya platformları üzerinden "Uyuşturucu Madde Ticareti" yaptığı değerlendirilen şüpheli "çevrim içi zehir tacirlerine" düzenlenen "Narkoçelik-47" operasyonunda: 150 şüpheli çevrim içi zehir taciri yakalandı. 142'si tutuklandı, 8'i hakkında adli kontrol kararı verildi." - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › 150 Zehir Taciri Yakalandı - Son Dakika
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