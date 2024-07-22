16 ilde 4 gündür süren FETÖ operasyonlarında 73 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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16 ilde 4 gündür süren FETÖ operasyonlarında 73 şüpheli yakalandı

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Terör örgütü FETÖ'ye yönelik 16 ilde icra edilen ve 4 gündür devam eden 'Kıskaç-23' operasyonları çerçevesinde 73 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonla ilgili açıklamalarda bulunarak şüphelilerin örgütün çeşitli yapılanmalarında faaliyet gösterdiklerini ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğunu belirtti.

22.07.2024 22:58
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- 16 ilde 4 gündür süren FETÖ operasyonlarında 73 şüpheli yakalandı

ANKARA - Terör örgütü FETÖ'ye yönelik 16 ilde icra edilen ve 4 gündür devam eden 'Kıskaç-23' operasyonları çerçevesinde 73 şüpheli yakalandı.

Operasyonla ilgili sosyal medya hesabında açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, KOM Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Ankara, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Kırşehir, Kütahya, Mersin, Malatya, Rize, Samsun ve Sivas'ta FETÖ'ye yönelik düzenlenen 'Kıskaç-23' operasyonlarında 73 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin, örgütün sözde 'Emniyet Mahrem Yapılanması ve Güncel Yapılanması' içerisinde faaliyette bulundukları, münferit sınav soruşturmaları kapsamında sınav öncesinde soruların kendilerine verildiğine dair haklarında beyan bulduğu ve mülakatlarda avantajlı olarak kodlandıkları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları ve örgütün kripto haberleşme programı olan 'ByLock' kullanıcısı oldukları, ifade ve teşhislerde adlarının geçtiği ve FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildi" ifadelerine yer verdi.

16 ilde 4 gündür süren FETÖ operasyonlarında 73 şüpheli yakalandı
Kaynak: İHA

İçişleri Bakanı, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 16 ilde 4 gündür süren FETÖ operasyonlarında 73 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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