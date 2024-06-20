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16 yaşındaki kız 30 metrelik yamaçtan yuvarlandı

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 16 yaşındaki genç kız yaklaşık 30 metre yükseklikteki yamaçtan yuvarlanarak yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Osmanlı Mahallesi Reisoğlu Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, 16 yaşındaki yabancı uyruklu Ş.J., bulunduğu yamaçtan yaklaşık 30 metre aşağıya yuvarlandı. Genç kız yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucunda Ş.J. kısa sürede bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaralı kız olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, Olay Yeri İnceleme ekipleri de olayın meydana geldiği yerde inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.