16 Yaşındaki Zeynep Kazada Hayatını Kaybetti

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"Maç bitti" derken en iyi bildiği şeyi yaptı

Feci kazada hayatını kaybeden 16 yaşındaki Zeynep toprağa verildi

BURSA - Bursa'da 18 yaşındaki gencin sürdüğü araç kırmızı ışık ihlali yapan genç kızı savurdu. Kaza anı kameraya yansırken, genç kız kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. 18 yaşındaki sürücünün korktuğu için karakola gittiği öğrenildi. Ağır yaralanan Zeynep Naz Sarıkaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybederken gözyaşları içinde toprağa verildi.

Olay, 9 Ekim Çarşamba günü Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki Zeynep Naz Sarıkaya okul arkadaşlarıyla düzenlenen bir etkinlik sonrası eve dönmek için yola çıktı. Yanında bir arkadaşıyla kaldırımda bekleyen iki Sarıkaya, araçlara yeşil ışık yanmasına rağmen karşıya geçmek isterken, 18 yaşındaki Efe Şayık'ın kendisine çarpmasıyla savruldu. Çevredekiler, olay yerinde ağır yaralanan kız için 112 ekiplerine ulaşırken, sürücü ise korktuğu için karakola teslim oldu. Kaza anı kameraya anbean yansırken, Sarıkaya'nın hastanedeki tedavisi devam ediyor. Yüzde 25 kusurlu bulunan sürücünün ehliyet sınavını kazandığı fakat belgesini almadığı öğrenilirken, karakolda verdiği ifadede aracı derse yetişmek için aldığı iddia edildi. Kaza raporlarında liseli genç kızın yüzde 75 kusurlu olduğu belirlendi.

Kaza sonrası ağır yaralanan Zeynep Naz Sarıkaya, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 16 yaşındaki Zeynep'in cansız bedeni Emek Adnan Menderes caminde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazanın ardından Hasköy mezarlığında gözyaşları içinde toprağa verildi.